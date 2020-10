Normandie. Un casting pour dénicher le rôle principal d'un film

Normandie Images, qui accompagne les sociétés de production pour préparer leurs tournages dans la région, relaye vendredi 9 octobre la demande de CG Cinéma, qui recherche l'interprète idéale pour le rôle principal, dans le cadre d'un projet franco-italien. Le tournage de cette fable musicale située dans l'entre-deux-guerres en France est programmé pour l'été 2021, dans la Manche.

Voici la description du rôle principal : "Juliette, jeune femme (17-28 ans), de taille moyenne voire petite, belle, gracieuse mais aussi sauvageonne, peut-être blonde, qui sache chanter et jouer d'un instrument - préférentiellement de la guitare. Elle a grandi à la campagne, au bord de la mer, au milieu de la nature. Elle est rêveuse et joyeuse, aussi bienveillante et innocente que forte et déterminée, avec une certaine noblesse dans son âme".

Les personnes intéressées qui correspondent au profil recherché sont invitées à envoyer leur candidature via un formulaire à cette adresse ou le QR code ci-dessous. Il faudra joindre :

- deux photos récentes (portrait et en pied)

- une vidéo de présentation (nom et âge, ville où vous avez grandi/habitez, vos passions, vos études, votre livre préféré, ce qui vous rend heureuse, votre plus grand rêve, si vous parlez plusieurs langues, ce qui vous anime, si vous aimez les animaux, etc.)

- une vidéo de chant (chanson française traditionnelle, a cappella ou accompagnée d'un instrument - la guitare étant un plus).

Ces visuels doivent présenter la candidate sans maquillage, cheveux lâchés, si possible en lumière naturelle.

Il suffit de flasher ce QR code pour s'inscrire au casting. - CG cinéma