Lisieux. Le garde des sceaux inaugure le nouveau palais de justice

"En plus d'être beau, ça a l'air fonctionnel", voilà les premiers mots d'Eric Dupont-Moretti en entrant dans le nouveau palais de justice de Lisieux.

Le garde des sceaux l'a inauguré ce jeudi 8 octobre, réunissant désormais le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Dans l'ancienne usine Wonder, le bâtiment se veut à la fois industriel mais aussi moderne. Désormais, il y a sept salles d'audiences, contre deux dans l'ancien palais de justice, avec "des accès sécurisés à la fois pour le personnel et les prévenus", indique Marie-Pierre Rolland, arrivée à la tête du tribunal judiciaire à la rentrée.

L'ancien palais de justice, situé dans la Cour Matignon en plein centre-ville, est désormais fermé.

Le palais de justice, comme si vous y étiez Impossible de lire le son.

Pendant la visite, le ministre de la Justice est frappé par "la réussite architecturale remarquable" de cette cité judiciaire.

Eric Dupont-Moretti ébahi par l'architecture du bâtiment Impossible de lire le son.

"Elle offre une nouvelle lisibilité pour le justiciable et un confort de travail indéniable." Eric Dupont-Moretti a également promis 2 450 recrutements nets en 2021, dont 950 dès maintenant. Le palais de justice de Lisieux, en manque de greffiers, espère en bénéficier.