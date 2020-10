Calvados. Covid-19 : de nouvelles mesures pour les bars, salles et restaurants

Deux semaines après l'arrêté pris pour l'agglomération caennaise, c'est désormais tous les bars et restaurants du Calvados qui devront limiter leur clientèle, diminuer d'un tiers la jauge de leur établissement et laisser une distance d'un mètre entre chaque groupe. La location de salle pour l'organisation d'événements festifs est également interdite pour les groupes de plus de trente personnes. "Cette décision survient suite à l'augmentation de cas positifs découverts cette semaine, notamment du côté de la Côte Fleurie", explique Philippe Court, préfet du Calvados. Pas moins de 100 cas positifs ont été dépistés à Deauville, Honfleur et d'autres villes de la côte. "Afin d'éviter une contamination massive, nous prenons les mesures nécessaires, en prévision des vacances de la Toussaint qui approchent", poursuit le préfet. Le taux d'incidence du département est actuellement de 87, dépassant largement le seuil d'alerte. Au CHU de Caen, 11 % des lits en réanimation sont occupés. Les mesures prises sont applicables dès ce vendredi 9 octobre.