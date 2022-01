Fécamp. La course de la Rose… connectée pour 2020 !

La course de la Rose sera organisée à Fécamp, comme chaque année, dans le cadre d'Octobre rose. Cette course pour aider à lutter contre le cancer du sein sera cette année… connectée !

Pour éviter un rassemblement massif de plusieurs milliers de participants et donc éviter le risque de transmission du coronavirus, la course se fera chez soi ou dans son environnement immédiat. Le top départ sera donné dimanche 11 octobre au matin, sur la page Facebook de l'événement. Chacun pourra marcher ou courir où il voudra. À la fin de l'événement, les participants sont invités à envoyer les photos de leurs parcours ou de leur course afin de montrer l'élan solidaire.

Écoutez Claire Martinez, directrice de la communication et de l'événementiel à la mairie de Fécamp, nous présenter cette course de la Rose pas comme les autres :

Course de la Rose de Fécamp 2020 Impossible de lire le son.

Les inscriptions ont lieu jusqu'au dernier moment sur www.helloasso.com. Participation de 10 €. Vous pouvez récupérer le Tee-shirt de la course après inscription, à la mairie de Fécamp.

Un échauffement sera proposé en live sur la page Facebook de la Ville de Fécamp dimanche 11 octobre, à 9 h 15, avant le top départ de la course à 9 h 30.