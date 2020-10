Calvados. Covid-19 : la Fête de la coquille et des produits de la mer annulée cette année

La Ville de Ouistreham Riva-Bella a annoncé l'annulation de la Fête de la coquille et des produits de la mer, initialement prévue le week-end des 17 et 18 octobre sur le port, place du Général de Gaulle. Cette décision fait suite aux consignes édictées par les autorités gouvernementales et préfectorales en raison de la crise sanitaire. La municipalité précise que "l'évolution du virus et sa propagation ne permet pas de maintenir l'événement dans des conditions de santé publiques optimales".

La vente de coquilles Saint-Jacques est toutefois maintenue sous la halle aux poissons, ainsi que l'opération "Coquilles à toutes les tables".

L'événement est quant à lui reporté à l'année prochaine.