Normandie. Selon une étude INSEE, 7 300 Britanniques résident dans la région

7 300, c'est le nombre de ressortissants britanniques qui résident en Normandie, 7e région d'accueil des Britanniques, loin derrière la Nouvelle-Aquitaine avec 39 000 ressortissants, selon une étude de l'INSEE publiée ce mardi 6 octobre.

Ils sont fortement présents dans la Manche et dans l'Orne, avec respectivement 3 300 et 1 500 personnes. Ils sont un peu moins représentés dans le Calvados, avec un effectif de 1 400 personnes, et encore moins dans les département de l'Eure et de la Seine-Maritime. Près de la moitié des ressortissants britanniques sont des retraités, pour 47 % d'entre eux.

Les Britanniques sont également nombreux à séjourner en Normandie dans leur résidence secondaire. Ils en possèdent 6 300, ce qui classe la Normandie en 6e position parmi les régions métropolitaines. Cela représente la moitié des résidences secondaires détenues par des propriétaires étrangers dans la région, loin devant les Belges (1 100 résidences secondaires), détaille l'INSEE, selon des chiffres issus du recensement de la population de 2017.