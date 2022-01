Seine-Maritime. Les maires mobilisés face au fléau du protoxyde d'azote chez les jeunes

39 communes de la Métropole de Rouen ont pris, à la mi-septembre, des arrêtés pour interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. Bien avant cette mobilisation, d'autres villes se sont déjà engagées comme Caudebec-lès-Elbeuf en décembre dernier ou Sotteville-lès-Rouen en février.

Des dangers importants

"Il s'agit surtout de faire de l'information et de la prévention à destination des jeunes et des parents", souligne Alexis Ragache, premier adjoint au maire de Sotteville-lès-Rouen, qui rappelle les dangers de la consommation de protoxyde d'azote (risque de brûlures, perte de connaissance, etc.).

Des actions sont également prévues par les forces de l'ordre auprès des points de vente pour vérifier le respect de ces réglementations.

Pour autant, Alexis Ragache rappelle qu'il y a des limites dans cette action municipale, "la vente en ligne existe", indique-t-il. Un travail va être mis en place avec le conseil des jeunes sottevillais : "Des jeunes d'une même génération se parlent mieux."