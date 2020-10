France-Monde. Haut-Karabakh, Biélorussie : Paris médiateur ?

Un Etat peut-il se mêler des problèmes d'un autre ? L'Elysée se place en médiateur dans deux nouvelles crises : celle de Biélorussie et celle du Haut-Karabakh. En Biélorussie, une partie de la population se soulève contre la réélection du président Loukachenko, rivé à son poste depuis trente ans. Dans le Haut-Karabakh, région de l'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens, l'armée azérie et l'armée arménienne se bombardent mutuellement depuis quinze jours. Emmanuel Macron prend parti : ici contre Loukachenko, là contre l'Azerbaïdjan. Le président azéri Ilham Aliyev (photo) riposte en exigeant les excuses de Macron. Et Poutine demande à ce dernier au nom de quoi il intervient sur la Biélorussie "qui ne fait pas partie de l'Union européenne".