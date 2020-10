France-Monde. Système "Moïse" : Venise sauvée des eaux

La preuve est faite : le coûteux et controversé système “Moïse” fonctionne ! Le 3 octobre, une nouvelle inondation de la ville par une vague de 1,29 m a été bloquée à l'entrée de la lagune par ce dispositif ultramoderne : un rempart de caissons mobiles formant des digues artificielles. Ces caissons reposent normalement sur le fond, et se dressent - en un peu plus d'une heure - lorsqu'une menace arrive du large. Et grâce à ce système, samedi dernier, la ville n'a pas été inondée. Après quoi les caissons sont retournés au fond de la lagune. “Jour historique”, a proclamé le président des commerçants de la place Saint-Marc. Projet né il y a 40 ans, le système Moïse a coûté plus de 7 milliards d'euros. Fin 2021 il pourra bloquer des vagues de 3 mètres.