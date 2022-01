Basket (L2 féminine). L'USO Mondeville veut confirmer  au Centre Fédéral

Outre le jeu bien léché et enthousiasmant proposé par les Normandes à son public de Bérégovoy, c'est l'animation défensive qui a ravi l'entraîneur Romain L'Hermitte lors du succès de ses protégées contre Aulnoye (81-72) : "Ce qui résulte de la défense, c'est qu'on a contrôlé le rythme, on a couru quand on voulait courir et on a joué longtemps quand il fallait jouer longtemps, ce qui fait que ça les a usées." En déplacement à l'INSEP pour défier le Centre Fédéral samedi 10 octobre à 18 heures, Ewl Guennoc et ses partenaires voudront valider leur premier succès de la saison et enchainer. "Face à Angers et Aulnoye, on était les outsiders, mais dans les semaines qui vont venir, on ne le sera plus", prévient au passage Romain L'Hermitte.