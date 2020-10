Buzz. Madonna ne collabore pas avec David Guetta à cause de… son signe astro

Celle-là, on ne l'a pas vu venir ! Le célèbre DJ français a été invité par les youtubeurs MC Fly et Carlito à participer à la nouvelle édition de leur concours d'anecdote. Le principe de ce concours est simple : à tour de rôle, ils racontent des anecdotes et doivent deviner si celles-ci sont vraies ou fausses. C'est alors que l'on a appris que la star Madonna souhaitait que David Guetta produise l'un de ses albums mais qu'au dernier moment ça, ne s'est pas fait en raison… du signe astrologique du Français !