Tennis de table. Championnats bloqués, le SPO Rouen et Grand-Quevilly patientent

A la suite de la mise en zone rouge de la Métropole de Rouen, les rencontres de tennis de table ont dû être reportées. "Les clubs de Seine Maritime situés dans les 19 communes de la Métropole Rouen Normandie ne peuvent recevoir les équipes adverses et ne peuvent assurer l'entraînement de leurs joueurs. Aussi, par solidarité et équité sportive des rencontres, il me semble normal d'accorder le report des rencontres qui devaient se jouer à domicile comme à l'extérieur", a annoncé Bernard Drudi, le coordonnateur de la commission sportive régionale de tennis de table. Pour les professionnels du SPO Rouen en Pro A, la reprise est prévue pour le mardi 20 octobre, contre Istres. Chez les dames, Grand-Quevilly reprend le 13 octobre, à Metz.