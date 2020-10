Basket (Ligue 2 féminine). Première victoire de la saison pour l'USO Mondeville 

Le match

Les Lionnes de Mondeville s'offrent leur première victoire de la saison face à l'équipe d'Aulnoye. Pourtant dominées les six premières minutes de match (14-4), les joueuses de l'USO Mondeville reviennent au score (12-17 à 8') et talonnent même Aulnoye à la fin de ce premier quart-temps (19-19).

L'USOM refait de plus en plus surface dans le second quart-temps grâce à une défense plus solide (31-26 à 15'). Les Lionnes mènent à la mi-temps 42-32.

Une défense plus solide

Au retour des vestiaires, les Lionnes paraissent encore plus motivées et ne laissent pas les joueuses d'Aulnoye recoller au score (52-40 à 25'). Plus fortes offensivement et défensivement qu'en début de match, les Mondevillaises concluent ce troisième quart-temps avec 14 points d'écart grâce à un tir à 3 points d'Ewl Guennoc dans les dernières secondes (64-50 à 30'). Dans le dernier jeu, Aulnoye ne parvient pas à surpasser Mondeville malgré une remontée à la 33e minute (67-61). L'USO Mondeville l'emporte 81-72.

La fiche technique :

Mondeville-Aulnoye : 81-72 (19-19;23-13;22-18;17-22). 400 spectateurs.

Mondeville : Départ : Niare 9, Bussière 13, Guennoc 15, Dinga-Mbomi 15, Gomis 9. Banc : Detchart 6, Cornelie Sigmundova 14, Stonewall.

Entr : Romain L'Hermitte

Aulnoye : Départ : Hamaoui 5, Cammas 10, Bouzenna 3, Mbaye 5, Dowdell 29. Banc : Mipoka, Piper, Forestier, Hermindjard 6, Prodhomme 14. Entr : Mickael Petipa

Prochain rendez-vous :

Les Lionnes affronteront le Centre fédéral pour la 3e journée le samedi 10 octobre.