Football (Ligue 2) . Le Stade Malherbe Caen leader provisoire de Ligue 2

Le match.

Après deux rencontres fort moyennes, c'est avec un 4-4-2 ambitieux que Pascal Dupraz lance sa formation face à des Amiénois relégués de Ligue 1. D'abord peu inspiré, le SMC concède quelques situations grâce à la vélocité de Papeau ou Mendoza mais à l'approche de la demi-heure de jeu, les " Rouge et bleu " inversent la tendance et après que N'Sona a pris le meilleur une première fois sur la défense (26e) et que Bammou a manqué de spontanéité pour se présenter devant Gurtner (31e), Weber doit intervenir en dernier recours devant Mendoza en position de conclure (40e). Un geste qui pèse puisque dans la foulée, Court centre pour Gioacchini qui marque (42e). Le tout pour un scénario idéal à la pause.

Mais Amiens ne tarde pas à réagir en seconde période. Rapidement; les Picards prennent le contrôle du jeu et font reculer les Normands. Mendoza frappe en force, Riou se couche (53e). Dans la foulée, Papeau expédie une lourde volée sur laquelle Riou se détend (56e) avant que Alphonse ne voit sa frappe déviée échouer au raz du poteau (58e). Le coup de chaud est passé sans heurts et Caen retrouve sa solidité en faisant filer le temps. Amiens s'épuise à la tâche et Caen a même l'occasion de doubler la mise, Gurtner étant sauvé par ses défenseurs devant Bammou, Gioacchini et N'Sona en quelques secondes (73e). Mais il faut patienter jusqu'au bout du temps additionnel pour être soulagé car Ciss trouve le poteau sur un dernier corner (93e). Sans réussite, au final.

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M.Stinat

Avertissements : Amiens : Zungu (4e), Blin (24e), Gomis (68e)

CAEN : Riou, Vandermersch (Yago 81e), Rivierez (cap), Weber, Armougom, Deminguet (Lepenant 89e), Oniangue, Court (Gonçalves 75e), N'Sona, Gioacchini, Bammou, entr : Pascal Dupraz

AMIENS : Gurtner, Alphonse, Opoku, Wagué, Sy (Lomotey 81e, Zungu (Lewis 81e), Blin (cap), Gomis (Timité 71e), Mendoza, Konaté (Odey 61e), Papeau (71e), entr : Oswald Tanchot

But : Caen : Gioacchini (42e)