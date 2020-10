Près de Bayeux. Cinquante bovins sauvés dans l'incendie d'un bâtiment agricole

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vendredi 2 octobre dans la commune du Manoir, à l'est de Bayeux. À l'arrivée des pompiers, vers 21h40, un bâtiment agricole de 600 m2 abritant une voiture, une tonne de fourrage et cinquante bovins, était totalement embrasé. Les animaux ont été sauvés par les secours. Au total, 20 sapeurs-pompiers des casernes de Bayeux, Balleroy et Trévières ont été mobilisés et ont permis d'éviter la propagation des flammes à la maison mitoyenne.