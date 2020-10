Seine-Maritime. 3 milliards d'euros sur six ans pour les "petites villes de demain"

"Notre impatience était grande", a lancé d'emblée Christophe Bouillon, le maire de Barentin, au moment d'accueillir la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, jeudi 1er octobre. Et pour cause. En tant que président de l'association des petites villes de France, il a longtemps plaidé pour un plan qui les concernerait. C'est désormais chose faite. Au total, 3 milliards d'euros sur six ans seront injectés, sur dossier, pour les villes de moins de 20 000 habitants qui ont un "rôle de centralité" pour leur territoire. "Nous sommes dans une politique qui a dans le viseur la restructuration des centres-bourgs et des centres-villes, en parlant d'habitats, de services, de commerces, de patrimoine et de culture", a détaillé Jacqueline Gourault. Des financements ciblés, à partir de projets concrets présentés par les communes. Et Christophe Bouillon n'en manque pas. "On a besoin d'être accompagnés pour éviter la vacance commerciale, pour la zone commerciale qui peut être fragile, ou pour reconvertir la friche industrielle", a-t-il détaillé.

Les lauréats connus en décembre

Les préfets de département auront la charge de regarder les villes qui répondent aux critères et qui présentent des projets ayant besoin d'un financement. "L'objectif, c'est d'avoir environ 1 000 villes sur tout le territoire français", a précisé la ministre. Des communes qui doivent être sélectionnées d'ici le mois de décembre.