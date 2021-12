Orne. Projet de méthaniseur : l'accès au site interdit aux tracteurs par la commune

À Lonrai, près d'Alençon, c'est une excellente nouvelle pour la population et les riverains qui se battent depuis le mois de juillet contre le projet de construction d'un méthaniseur près de leurs habitations. C'est en revanche une moins bonne nouvelle pour l'agriculteur qui porte ce projet : celui-ci vient d'être recalé, car " la municipalité n'accepte pas que les tracteurs et autres engins qui doivent accéder sur ce site utilisent et abîment une voirie communale", explique Sylvain Launay, le maire de Lonrai. L'exploitant agricole va devoir déposer un nouveau permis de construire avec un autre accès, sur une route départementale. Ce sera alors au Conseil départemental de l'Orne d'accepter, ou non, cette nouvelle demande.

