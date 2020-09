Rouen. Sur fond de jalousie, il s'en prend à sa compagne devant les enfants

C'est la fille du prévenu qui appelle les gendarmes de Quincampoix, le 10 avril 2020, pour dénoncer les violences conjugales subies par la compagne de son père. Il leur fait face quand ils arrivent et semble alcoolisé. La victime a un hématome au visage, confirmé par un examen médical.

Des violences régulières

Elle explique que les épisodes de violence ont commencé depuis un an, alors que le couple fait vie commune depuis 12 ans, et qu'ils sont de plus en plus réguliers. Sur fond de jalousie et d'infidélité réciproques, ce ne sont que des disputes, souvent violentes, confirmées par les enfants qui témoignent à charge à l'encontre du mis en cause, surveillant chaque geste pour prévenir tout débordement. L'homme est placé en garde à vue, l'alcoolémie est confirmée et il reconnaît les charges dont on l'accuse.

La partie civile dit que "la récurrence des faits est grave". Le ministère public constate que "le délit est avéré", tandis que la défense affirme qu'il veut trouver "une solution saine". Le tribunal le reconnaît coupable, il est condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.