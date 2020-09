Alençon. Délocalisation des services fiscaux : une quarantaine d'emplois créés

La Ville d'Alençon a obtenu confirmation mercredi 30 septembre qu'elle fait partie des 50 collectivités du pays retenues pour accueillir un service décentralisé des finances publiques, aujourd'hui situé en Île-de-France.

La nature des services et le calendrier envisagé ont fait l'objet d'une présentation au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, à laquelle Joaquim Pueyo, maire d'Alençon et président de la communauté urbaine, s'est rendu. Le service délocalisé à Alençon sera un centre de contact, chargé de répondre à distance aux questions des contribuables professionnels. Ce service à Alençon sera mis en place à partir de 2023 et comptera, à terme, entre 40 et 45 emplois.