Cherbourg-en-Cotentin. Octobre rose : l'association Cœur et Cancer appelle aux dons

Le jeudi 1er octobre marque le coup d'envoi d'Octobre rose, qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, avec habituellement à Cherbourg-en-Cotentin, la course La Cherbourgeoise, dont l'intégralité des inscriptions (2 euros la course) est reversée à l'association Cœur et Cancer, qui agit dans le nord-Cotentin. Malheureusement, à cause de la Covid-19, il est impossible d'organiser la course sous sa forme traditionnelle. A la place, les volontaires peuvent s'inscrire en ligne, et courir ou marcher (3 ou 6 km) quand ils le souhaitent durant le mois. "Nous espérons qu'il y aura du monde, car nos manifestations avec des rentrées d'argent sont annulées les unes après les autres, en raison de la crise sanitaire", explique Jean-Louis Lenoël, le président de l'association, qui participe, entre autres, à améliorer la recherche. En 2019, la course a permis à l'association de récolter entre 7 000 et 8 000 euros. "C'est important de convaincre les femmes d'aller se faire dépister le plus tôt possible, car une femme sur huit aura un cancer du sein dans sa vie", alerte le président.