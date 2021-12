Tennis de table. Reprise progressive pour les pongistes du Caen TTC

Plus de six mois après l'arrêt de la saison de Pro A, le Caen TTC a effectué sa conférence de presse de rentrée au Complexe sportif de la Haie Vigné mercredi 30 septembre. L'ensemble des joueurs de l'effectif de Pro A était présent, hormis la recrue phare Wang Yang. Ce dernier sera toutefois bel et bien là pour la reprise du championnat lors du déplacement à Morez (Jura) le mardi 20 octobre.

Le président Bertrand Arcil et l'entraîneur Xavier Renouvin ont présenté les ambitions de l'équipe. Ils ont ciblé une place dans le milieu du classement, en espérant finir proches du podium et être capables de faire bouger l'ordre établi. Le président caennais a aussi annoncé espérer pouvoir faire jouer son équipe première au Palais des Sports, dans l'attente de la nouvelle salle, si les coûts et les contraintes techniques ne sont pas trop importants. Cette organisation au Palais est d'ores et déjà garantie pour le derby contre le SPO Rouen (leader de Pro A au moment de l'arrêt) le dimanche 25 octobre à 16 heures, avec une jauge limitée à 1 400 personnes.