Tinchebray. Ekklesia, une nouvelle maison France Services dans l'Orne

Caroline Cayeux, présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, inaugurera en compagnie de la préfète de l'Orne une nouvelle maison France Services, jeudi 1er octobre, à Tinchebray. Du nom d'Ekklesia, elle est installée dans l'ancienne mairie de Tinchebray. Ce pôle numérique avec des salles de réunion a ouvert au printemps dernier. Une porte ouverte avait alors été organisée. Cet espace s'inscrit dans la volonté d'étoffer le maillage de services au public sur le département : trois services de l'État (ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie et des Finances et ministère de la Justice) et six partenaires nationaux (CPAM, CARSAT, CAF, Pôle Emploi, MSA et La Poste) y seront représentés.