Seine-Maritime. Rouen et Le Havre dans le Grand Paris ?

Anne Hidalgo et Édouard Philippe ont réitéré mardi 29 septembre leur souhait d'avancer sur le projet d'un Grand Paris, projet phare lancé en 2008 par le président Nicolas Sarkozy, allant jusqu'au Havre en passant par Rouen. Pour l'ancien Premier ministre, redevenu maire du Havre, "cette réalité n'est pas un dogme, mais un fait. Il y a une particularité entre Paris, Rouen et Le Havre", a-t-il relevé au cours d'un débat avec la maire PS de Paris lors du Sommet du Grand Paris.

"Il faut vraiment que Paris soit beaucoup plus rapproché de la mer, pour avoir un débouché maritime" déclare @Anne_Hidalgo, qui évoque l'idée d'une "grande région capitale qui irait jusqu'à la mer" #SommetGParis pic.twitter.com/OryKmQAZQ3 — Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2020

"Au début, c'est vrai que certains ont moqué cette idée-là", mais "cette idée du Grand Paris jusqu'à la mer, jusqu'au Havre en passant par Rouen me paraît être une vision", a dit Anne Hidalgo. "Paris est la seule grande métropole mondiale à ne pas avoir accès à la mer", a insisté la maire socialiste. "Le vrai gros sujet, (...) c'est le fret ferroviaire, absolument essentiel. Là, on n'est pas du tout au niveau", a regretté Édouard Philippe, qui a lancé, en novembre 2018, lorsqu'il était encore locataire à Matignon, le projet de fusion des trois ports, du Havre, de Rouen et de Paris. Après son élection, Emmanuel Macron avait fait de ce projet du Grand Paris une priorité, mais le projet de réforme de la métropole parisienne n'a eu de cesse de s'enliser. Les contraintes administratives restent nombreuses.