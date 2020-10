Bonne table à Caen. "Come-back in 70's", au Modjo

Me voilà à peine entrée dans le restaurant caennais que mes yeux tombent sur les unes de grands journaux qui tapissent le comptoir du Modjo. En tant que journaliste, si je m'amusais à jouer à Un dîner presque parfait, je rajouterai déjà un point à la note finale. Après être entrées dans une sorte d'alcôve, nous sommes placées, mon amie et moi, sur une belle table en bois, au milieu de la pièce.

Platine vinyle, tapisserie vintage…

Au menu sur l'ardoise, deux plats et deux desserts "qui changent tous les jours, précise Geoffrey Fouesneau, le gérant et fils de restaurateur. On peut avoir une pièce du boucher, de l'émincé de poulet à l'estragon avec une purée maison ou encore un risotto chorizo champignons petits pois, etc." Ce midi, j'ai le choix entre de la viande ou des penne au pesto avec sa poitrine fumée. Le tout est fait maison, bien sûr ! J'opte plutôt pour des pâtes au saumon à la carte. Je contemple la déco, je suis séduite par un vieux frigo bleu ciel des années 70, sur lequel est installée une platine vinyle à l'ancienne. J'imagine entendre en fond du John Lennon ou du Francis Cabrel. Mais le repas continue (encore et encore !), je dévore mes pâtes comme si je n'avais pas mangé depuis une semaine. Pour la modique somme de 13,50 € pour une formule plat-dessert, je ne peux refuser la note sucrée. Gourmandise du jour : riz au lait maison. En plein dans le mille, j'en raffole ! Je suis bien rassasiée et je me dirige vers le bar pour payer l'addition.

Tellement ébahie par les journaux en arrivant, je n'avais pas remarqué ce superbe papier peint fleuri rétro-vintage ainsi que le panneau priorité cyclistes et le portrait du célèbre coureur espagnol Miguel Indurain en maillot jaune. On comprend vite dans quel univers on est tombé. "J'adore le vélo, sourit le Lexovien de naissance. Le rêve serait de faire un café vélo !" L'établissement fait aussi tabac, où les paquets de cigarettes s'entremêlent de cartes postales d'Australie, de Saint-Tropez ou des Saisies… Et elles sont bien gardées par Feeby, le chien mascotte !