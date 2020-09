En questions. Masques et verbalisations : "C'est la reprise de la politique du chiffre", pour ce syndicat policier

Frédéric Desguerre, secrétaire national délégué pour la zone ouest du syndicat Unité SGP police force ouvrière, dénonce des verbalisations obligatoires et à outrance pour non-port du masque.

Y a-t-il une pression du chiffre sur les verbalisations pour non-port du masque en Normandie ?

On nous demande la verbalisation systématique du non-port du masque sur la voie publique, avec la reprise de la politique du chiffre qui est vectrice de risques psychosociaux chez les policiers. On s'y est toujours opposés. Dans certains endroits de la zone ouest, des collègues ont une pression d'une certaine hiérarchie.

On demande donc à des policiers de revenir de patrouille avec un certain nombre de verbalisations…

On leur dit : "il faut revenir avec cinq, dix, quinze, vingt PV pour non-port du masque". Le policier ne fait pas de politique. Là, ce sont des actes politiques. Évidemment qu'il faut pouvoir verbaliser les récalcitrants. Mais il faut pouvoir faire la différence avec une personne qui a oublié involontairement son masque et faire preuve de discernement.

Certains policiers sont-ils mal à l'aise avec cette situation ?

Certains sont même détournés de leur mission première pour aller remplir cette politique du chiffre, même si cela reste à la marge. Notre travail, c'est de faire cesser l'infraction. Si on dit, remettez votre masque, on a fait cesser l'infraction. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce pouvoir de discernement parce que l'on a une pression du supérieur si on n'a pas assez de PV quand on rentre. On dit qu'il faut recréer du lien entre la police et la population, mais aujourd'hui, on fait du tout répression. C'est inadmissible.

Contacté par la rédaction, le principal syndicat de police Alliance indique ne pas avoir eu de retours du terrain sur cette pression du chiffre, qu'il serait tout à fait prêt à dénoncer si tel était le cas.