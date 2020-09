Orne. L'appel à l'aide des parents de Thaïs, qui doit être examiné à l'hôpital Necker à Paris

L'appel à l'aide de la maman de Thaïs, garçon de 3 ans, à Tinchebray : depuis sa naissance, régulièrement, il devient tout bleu…

Le phénomène s'est accentué ces dernières semaines. Thaïs a déjà subi de nombreux examens dans les hôpitaux normands, à Flers et au CHU de Caen, où il est suivi pour foramen ovale persistant (anomalie cardiaque). Mais sans succès. " Sans explication, sa peau devient bleue. Puis, tout redevient normal. Ça s'était plutôt calmé, mais ces trois dernières semaines, c'est arrivé une vingtaine de fois", explique sa maman, Aurore Silly.

Les joues et les lèvres bleues

Évidemment, comme tous parents, Aurore et son compagnon Cédric sont inquiets. Ils surveillent Thaïs en permanence, y compris dans sa chambre, avec une caméra.

"Il n'a pas de signes de difficultés respiratoires, explique Aurore. Mais une cardio pédiatre de Caen suggère une anomalie de la microcirculation, majorée par un rythme cardiaque instable."

"On ne sait plus quoi penser. C'est pour cela que l'on veut aller à l'hôpital Necker à Paris, rencontrer des spécialistes et avoir leur avis", poursuit Aurore. Le petit garçon, autiste, souffre d'autres problèmes de santé. Il aura 3 ans le 26 octobre prochain, mais ne mange toujours pas d'aliments en morceaux. "J'ai été en contact avec la professeur Abadie, pédiatre de l'hôpital Necker. On se bat pour avoir des réponses. Quoi qu'il ait, on veut qu'on nous le dise. On veut savoir", explique Aurore, épuisée.

Une cagnotte en ligne

Souci supplémentaire dans cette situation déjà difficile : alors qu'Aurore ne travaille pas, après le confinement lié à l'épidémie de Covid-19, Cédric a perdu son emploi d'intérimaire. Les finances manquent. D'où l'ouverture d'une cagnotte Paypal sur Internet, pour tenter de réunir les 2 500 € nécessaires aux voyages et à l'hébergement à Paris. Déjà le supermarché et la Maison de la presse de Tinchebray relaient cet appel avec des urnes, pour recevoir les dons. "C'est formidable", souligne Aurore. De plus, une chaîne de solidarité se met en place sur le réseau social TikTok…

Aurore et Cédric veulent y croire. Mais lundi 28 septembre, 604 euros seulement avaient été collectés, loin des 2 500 euros estimés. "Si on n'a pas besoin de tout cet argent pour Thaïs, le reste sera offert à un autre enfant malade", précise Aurore.

La cagnotte est à l'adresse: https://www.paypal.com/pools/c/8stlBgNICx