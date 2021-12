Seine-Maritime. Rouen s'engage dans la Déclaration des droits de l'Humanité

En présence de l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, la plaque a été dévoilée samedi 26 septembre sur la pointe de la presqu'île Rollet à Rouen. Elle est liée à la signature par la Ville de la Déclaration des droits de l'Humanité.

Un lieu symbolique

"Ce texte n'est pas seulement un texte concernant l'environnement. Il concerne toutes les questions sur la survie de l'humanité, a rappelé Corinne Lepage. Il comporte des droits mais aussi des devoirs, et sa particularité est d'être un texte reconnu aussi bien par des entités privées que publiques." Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol a expliqué le choix du lieu "au confluent de la vallée du Cailly, de la forêt de Roumare, de la zone industrielle mais aussi de la ville".

C'est aussi un "endroit réhabilité avec une nouvelle urbanisation qui fait le bonheur des joggers, et autres sportifs", ajoute Nicolas Mayer-Rossignol. Après un rappel des premières mesures mises en application dans la Métropole, comme la gratuité des transports le samedi, il a conclu en précisant : "Il faut se développer avec lucidité sur la notion de progrès, sur la relation entre progrès et bonheur et durabilité. Nos choix ne doivent pas être basés sur une confiance aveugle mais sur une réflexion collective."