Eure. Vous avez rendez-vous avec l'armée! [Publireportage]

Si la Normandie est désormais "un désert militaire", avec aucun régiment installé sur place, l'armée cherche à multiplier les points de contact avec les civils. Un objectif: se faire connaître et pourquoi pas... recruter!

Le 13 septembre 2020, l'armée a mis en place un nouvel outil pour tous ceux qui aspirent à une carrière militaire. Sur sengager.fr, on peut maintenant fixer son rendez-vous avec l'armée. "C'est un peu notre Doctolib" sourie l'adjudant-chef Magaly.

Cela manquait. Prendre son téléphone n'est pas toujours évident et encore faut-il qu'une personne soit disponible pour répondre. Sur le site web sengager.fr, on peut prendre rendez-vous 24h/24 en visualisant les disponibilités des conseillers en recrutement et les lieux où ils reçoivent. Ce peut être au CIRFA d'Evreux (rue Saint Sauveur), mais aussi dans les agences Pôle emploi ou encore votre mairie. Six conseillers en recrutement sont disponibles sur le département pour l'armée de Terre.

Une dizaine de régiments dans l'Eure

Samedi 10 octobre 2020, les régiments viennent à la rencontre des Eurois. Une dizaine de régiments de l'armée de terre seront présents au CIRFA d'Evreux pour présenter leurs métiers. Infanterie, génie, mécanique... les métiers sont multiples. Du matériel sera présenté. "C'est l'occasion de venir rencontrer des militaires, de connaître ceux qui vous protègent" explique l'adjudant-chef Magaly. Si l'armée recrute entre 17 ans et 32 ans, tous peuvent venir lors de cette journée, même les plus jeunes.

Un mot d'ordre : "Venez nous rencontrer!". L'armée est très ouverte sur les profils quand elle recrute. L'adjudant-chef insiste "Rien n'est impossible quand on a la volonté". En réalité, les seules barrières sont des raisons médicales ou un casier judiciaire trop lourd. Pour le reste, l'armée recrute les jeunes Français qu'ils soient d'un niveau Bac+5 ou sans diplôme, "il faut simplement avoir l'envie de servir son pays." Quant à la meilleure stratégie pour intégrer l'armée, entre diplôme dans le civil ou apprentissage en interne, l'adjudant-chef répond: "pour les métiers qui ressemblent au civil, comme secrétariat ou électromécanicien, il vaut mieux être diplômé avant d'intégrer l'armée. Mais pour les métiers propres aux militaires, comme le combat, la formation se fait au sein de l'armée."

Le mieux est évidemment un conseil personnalisé. Rendez-vous maintenant sur sengager.fr!

Portes ouvertes au CIRFA d'Evreux le 10 octobre de 9h à 17h. Tel. 02 32 31 99 50