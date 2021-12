Calvados. Covid-19. Fête limitée à 30 personnes dans les salles de spectacles et chapiteaux

Face à la progression du coronavirus en Normandie et des clusters familiaux qui se forment, le préfet du Calvados Philippe Court a pris de nouvelles mesures. Il limite les rassemblements festifs à trente personnes dans certains établissement recevant du public comme "les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple" ainsi que les "chapiteaux, tentes et structures". Cette nouvelle restriction est prise trois jours après l'allocution d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé avait déjà indiqué cette jauge maximale pour les salles des fêtes. Elle concernait le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime. La préfecture du Calvados définit le rassemblement festif comme "tout événement donnant lieu à la consommation de boissons et de nourriture et susceptibles de se prêter ou donnant lieu à la diffusion de musique ou à la pratique de la danse". Cela est valable du lundi 28 septembre au 15 octobre inclus. La préfecture précise par ailleurs que "la pratique d'activités sportives n'est pas concernée par le présent arrêté".

#COVID19

⚠️ En raison de la forte accélération de la circulation du virus et du passage du département en zone alerte, le préfet du #Calvados a pris un arrêté réglementant les rassemblements festifs dans certains établissements recevant du public ⤵️https://t.co/XLv3ieuxqY pic.twitter.com/6Xv9wXCyjH — Préfet du Calvados (@Prefet14) September 26, 2020