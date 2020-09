Courseulles-sur-Mer. Le centre Juno Beach s'inscrit dans un projet de développement durable

En 2019, le centre Juno Beach (CJB) a entamé une réflexion : comment développer un tourisme durable et éco responsable sur le long terme ? Avec le soutien de spécialistes sur le climat comme Jean Jouzel et François-Marie Bréon, le CJB a entamé un bilan GES (gaz à effet de serre) et ce dernier a évalué le rejet en CO2 du musée à 1096,4 tonnes en 2019. Suite à ce résultat, le CJB a estimé qu'il était "urgent de prendre des mesures" indique Nathalie Worthington, directrice du musée. S'appuyant sur les objectifs pris par l'ONU à l'horizon 2030 "le musée s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 5 % par an jusqu'en 2050", précise-t-elle.

Le but du centre est tout simplement de "mettre en place une politique de développement durable et un tourisme éco responsable avec un modèle bas carbone", explique à son tour Maxime Bouché, responsable de la boutique du CJB. Le CJB lance un appel à "agir ensemble" et s'associe à d'autres acteurs comme la région Normandie, l'Etat, les collectivités ou encore les entreprises.