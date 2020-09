Bonne table à Rouen. Un déjeuner en toute simplicité chez O'Bistrot

La proximité de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière, la situation près de l'A13 et la présence d'un parking l'ont convaincu de se déplacer. Quelques pas à l'intérieur ont suffi à le convaincre. Depuis mars 2018, Matthieu Comont a repris les murs de cet ancien corps de ferme, avec sa compagne Cindy Nardy, pour y installer leur restaurant O'Bistrot.

Goût, rapidité et sourire

Dans cette grande salle lumineuse, le restaurateur est fier de ne servir "que des produits frais et le maximum de produits français" à ses clients : "Les gens cuisinent de plus en plus, si c'est pour servir des choses surgelées ou moins bonnes que ce qu'ils peuvent faire, ils ne viendront pas." La carte se concentre donc sur les grands classiques des bistrots français mais "bons, rapides, efficaces et servis avec le sourire", résume Matthieu Comont. L'originalité ? La présence de flammekueches et de choucroutes, en hommage aux origines alsaciennes de sa compagne.

Des plats simples mais bien cuisinés avec des produits frais, voilà le crédo de la maison. -

Après une belle tranche de terrine de campagne, je me laisse tenter par le plat du jour, bien vendu par la serveuse. C'est donc un gros morceau de hampe de bœuf grillé qui s'avance, accompagné d'une sauce au poivre, de frites et d'une salade verte. La viande est servie copieusement mais la cuisson demandée est surtout bien respectée. Avec une sauce relevée et des frites croustillantes, je ne trouve rien à redire.

Déjà proche d'être repus, je refuse de rendre les armes avant d'avoir jeté un œil à la carte des desserts. Là encore, c'est finalement le dessert du jour à l'ardoise qui l'emporte. Je m'attaque donc à une belle part de brownie, encore tiède, bien fondant, qui baigne dans une petite couche de crème anglaise. Un délice ! Surtout grâce aux gros morceaux de noix, qui apportent du croustillant tout en empêchant le trop plein de chocolat. L'addition est elle aussi à la hauteur car, avec une boisson, ce repas me revient à 19,70 €.

Pratique. O'Bistrot, 26 rue Paul-Éluard à Tourville-la-Rivière. Tél. 02 35 87 07 85