[Insolite] Orne. Une campagne de communication décalée pour trouver un médecin

Dans le cadre de la création d'un pôle de santé pluridisciplinaire, Val-au-Perche recherche un deuxième médecin généraliste libéral qui souhaiterait l'intégrer.

Même si le sujet est très sérieux, pour tenter de séduire les praticiens, la commune au cœur d'un bassin de population de plus de 7 000 habitants lance une campagne de pub décalée. Mais derrière l'humour, l'urgence est là : il y avait quatre médecins dans le secteur, il n'y en a plus qu'un, comme trop souvent en milieu rural. Le pôle de santé, voulu et pensé par l'équipe de professionnels de santé libéraux, ouvrira fin 2020. Des locaux tout neufs en plein cœur de la commune. Ce pôle rassemblera le groupe médical avec deux cabinets de médecins généralistes, un cabinet de dentiste, un cabinet infirmier et un cabinet de kinésithérapeutes. Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé vient de voir le jour sur le territoire, pour animer le réseau entre les professionnels de santé.

Une campagne de communication décalée pour attirer un médecin généraliste libéral à Val-au-Perche.