Orne. RSA : après les révélations de Médiapart, Christophe de Balorre inflexible

"Ce sont les impôts des Français, on se doit de bien les gérer", explique le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre après que le 20 septembre, Médiapart a publié une enquête sur cinq départements qui ne paient plus le RSA aux demandeurs qui possèdent des économies jugées "importantes" par les conseils départementaux. Parmi eux, le département de l'Orne, pour ceux qui ont plus de 15 000 € en caisse. Pourtant, concernant le département voisin de la Manche, le Conseil d'État a déjà jugé qu'"un département n'a pas à fixer de plafond d'épargne au-delà duquel les demandeurs ne peuvent bénéficier du RSA".

Mais Christophe de Balorre explique que "cette décision de l'Orne a été votée en son temps à l'unanimité des élus du Département [...] Comment peut-on imaginer que l'on paye le RSA aux 33 personnes concernées dans l'Orne, qui possèdent 1,670 000 € d'économies, on marche sur la tête !" Il plaide pour "la bonne gestion des dépenses publiques". Christophe de Balorre "en appelle aux parlementaires pour changer la loi".