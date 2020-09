Saint-Étienne-du-Rouvray. Le nouveau parc du Champ des Bruyères est ouvert au public

Les enfants, les joggeurs et les riverains n'ont pas attendu le coupé de ruban pour s'approprier les aires de jeux, les allées et les grandes pelouses. Le mercredi 23 septembre, ils étaient nombreux dans ce parc du Champ des Bruyères version 2020.

28 hectares pour les promenades et les loisirs

Après deux ans et demi de travaux, les élus se sont félicités de la concrétisation de ce projet "dont on parlait il y a 15 ans". Aujourd'hui, plus d'autre trace visible du passé hippique des lieux que la forme de la piste, conservée autour des 28 hectares de cette plaine de vie à cheval entre Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville, Rouen et les deux Quevilly.

Le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Joachim Moyse, était heureux de voir "un parc qui bénéficie à tous".