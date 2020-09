[Vidéo] Le Havre. Une nouvelle enseigne scandinave ouvre ses portes dans le centre Coty

Une nouvelle enseigne s'est installée jeudi 24 septembre au centre commercial Coty du Havre. Il s'agit d'une marque danoise : Normal. Elle propose des produits de la vie quotidienne (entretien, hygiène, cosmétiques et produits alimentaires) à prix bas. Le magasin est installé à l'entrée du parvis à la place de l'enseigne Du Bruit dans la Cuisine. Cette dernière, en difficulté, a décidé de fermer ses magasins en France. Normal est une jeune marque (7 ans) qui connait un développement important. Cela ne fait qu'un an qu'elle s'est implantée en France, essentiellement en région parisienne. Le magasin du Havre est le 11e en France et le premier en Normandie.

Pour le centre Coty, cette implantation est l'un des marqueurs de la stratégie initiée il y a deux ans, avec un renouvellement de l'offre (Cher monsieur, Biocoop, Pitaya ou encore Sajou). Après Normal, et dans l'optique de diversifier l'offre, c'est BasicFit, le n°1 du fitness en France, qui devrait ouvrir au printemps prochain en lieu et place de C&A.