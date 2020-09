Football (National). Mathéo Remars, symbole de l'intégration des jeunes à Quevilly Rouen Métropole

Quatre minutes pour commencer. Puis 12. Puis 11, et enfin 22 lors de sa dernière apparition, sur la pelouse de Concarneau. Avec insouciance et beaucoup d'envie, Mathéo Remars prend ce qu'on lui donne. Surtout que le jeune normand n'était pas forcément destiné à déjà jouer avec l'équipe première de Quevilly Rouen Métropole. Lorsqu'il a rejoint le club cet été, l'ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen avait plutôt vocation à intégrer groupe réserve, en National 3. Mais l'absence de profondeur d'effectif et Bruno Irles lui ont donné sa chance sur le banc de la première, en National 1. Comme Johan Rotsen, Albin Demouchy ou le jeune Adel Anzimati, convoqué ce soir pour pallier plusieurs blessures au poste de gardien.

"Adel, il est né en 2001 et il est arrivé l'année dernière de Poitiers, pour jouer avec nos U19 Nationaux, explique Thomas Tiarci, le responsable de la formation à QRM. Il est très longiligne, bon au pied et dans les sorties aériennes et c'est un bon garçon avec un état d'esprit nickel. Depuis cette année c'est le gardien de la N3 et il a fait des bonnes choses en amical, il a du potentiel, mais il a encore besoin de progresser notamment au niveau de la concentration."

Plus qu'un choix par défaut

Timide pour parler de lui dans un exercice face aux médias qu'il découvre, Mathéo Remars aurait-il deux visages ? "Il est à l'aise avec le groupe, blagueur même si c'est pas un clown non plus, il prend ses responsabilités sur le terrain... Celui que vous avez vu, ce n'est pas le vrai", plaisante son nouveau coach à QRM. L'intéressé, lui, a plus de mal à se livrer. Que ce soit pour expliquer son échec à percer à Caen, "où on ne m'a rien proposé", ou pour évoquer sa parenthèse d'un an, à Rodez, "où je me suis forgé en m'éloignant de ma famille".

Pour le moment, c'est bien sur le terrain que ce petit gabarit qui fêtera ses 21 ans dans quelques jours se sent le plus à l'aise pour s'exprimer. Mais dans quel registre ? Rentré à gauche de l'attaque lors de ses quatre apparitions, Bruno Irles voit en lui les qualités d'un joueur axial, "en soutien d'un deuxième attaquant". Limité dans ses choix offensifs, l'entraineur estime que son jeune protégé est "plus qu'un choix par défaut. Je peux aussi changer de système ou faire monter des latéraux, comme je l'ai déjà fait avec Gobron ou Pianelli". Mais il cherche toujours un renfort offensif et une piste semble se dégager depuis quelques heures. Si l'identité du joueur reste secrètement gardée, son profil aurait été validé et le dossier est entre les mains du président, Michel Mallet.

Dans l'attente d'une éventuelle signature, c'est bien Mathéo Remars qui capitalise sur sa préparation et ses premières minutes pour marquer les esprits du staff technique. Ce vendredi 25 septembre contre Laval, il est bien dans le groupe des 16 convoqués par Bruno Irles. Et, s'il part plutôt dans la peau d'un remplaçant, c'est certainement encore lui à qui l'on fera appel, en sortie de banc, pour apporter sa jeunesse et sa fougue dans les lignes offensives.