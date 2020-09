[Vidéo] Le Havre. 40 000 peluches dangereuses détruites par les douaniers

40 000 peluches, provenant de Chine, ont été détruites mercredi 23 septembre par les douanes au port du Havre. La marchandise est arrivée le 5 août dernier par container. Les douaniers avaient ciblé cette marchandise sur la base de renseignements.

De nombreuses non-conformités

Il s'agissait de deux lots de 20 000 lions et chiots en peluche à destination d'une société basée en Île-de-France. Plusieurs échantillons ont été adressés par les douanes à leur laboratoire situé à Lille. Le chargement avait été bloqué dans l'attente des résultats.

"Le rapport d'expertise fait état de nombreuses non-conformités et notamment des coutures trois fois moins résistantes aux tractions que les normes en vigueur, laissant échapper des aimants près de quatre fois plus puissants que le maximum autorisé et d'une taille permettant leur ingestion par des enfants", indiquent les douanes dans un communiqué.

Elles ajoutent que "la société importatrice a fourni aux douanes des documents délivrés par un laboratoire d'essai en Chine présentant ces jouets comme conformes".