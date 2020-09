Saint-Léger-du-Bourg-Denis. De sa chambre au plateau de télé, Jérémy Thomas trace sa voix

Sa passion pour la musique, Jérémy Thomas, habitant l'agglomération rouennaise, l'entretient depuis qu'il est tout petit. C'est à 8 ans qu'il commence à chanter, d'abord dans sa chambre : "Ça s'est fait un peu naturellement, j'ai grandi avec mon père qui écoute beaucoup de musique et il nous chantait notamment la chanson 'Belles, belles, belles' de Claude François et depuis, je n'ai pas décroché."

C'est d'ailleurs en reprenant des chansons de cet artiste que Jérémy Thomas se fait connaître, en se produisant dès ses 11 ans, gratuitement, au sein de maisons de retraite puis dans un cabaret à Doudeville. "Je n'ai pas pris de cours de chant, c'est en travaillant tout seul, dans ma chambre, que j'ai progressé", indique le jeune homme.

Des idées plein la tête

Après sa participation à une émission sur YouTube, Jérémy Thomas est repéré par les équipes de The Voice Kids sur TF1. A 15 ans, il intègre l'émission diffusée chaque samedi depuis la fin août, dans l'équipe de la chanteuse Jenifer, l'une des quatre membres du jury. "C'était une bonne expérience à vivre, je n'avais que du positif à retenir en participant à l'émission", retient-il, alors que son aventure s'est terminée samedi 26 septembre, lors de l'épreuve des Battles. Mais sa jeune carrière ne fait que débuter, "avec des projets et plein d'idées en cours". Jérémy Thomas va ainsi se lancer dans un nouveau style musical : "C'est un changement qui va arriver, j'ai déjà un style personnel, mais là, je vais aller dans un style plus pop, plus rythmé et qui me correspond plus."

Le jeune chanteur ne "veut pas forcer l'avenir, mais j'aimerais bien faire ma vie dans la chanson. Je ne me vois pas faire autre chose que de la musique !" Il n'a d'ailleurs pas été impressionné par l'émission télé, "ça ne m'a pas choqué, pour moi c'est normal, c'est comme si j'étais là pour ça".

Pour autant, Jérémy Thomas est réaliste et poursuit ses études au lycée jusqu'à l'obtention de son bac : "Il faut toujours avoir un bagage solide, c'est un métier très passager, si aujourd'hui ça marche, tout peut s'arrêter du jour au lendemain." Pour le soutenir au quotidien, il peut aussi compter sur ses parents : "Au départ, quand je me suis mis à chanter, ils n'étaient pas au courant et je pense qu'ils ne savaient pas ce que je faisais tout seul dans ma chambre et au fur et à mesure, ils m'ont suivi sur mes premières dates." Aujourd'hui, Jérémy Thomas fait toujours écouter le premier enregistrement d'une nouvelle chanson à son père. "Il a souvent un avis très construit, ce qui me permet de retravailler et j'évolue de cette manière-là", ajoute-t-il.