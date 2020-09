Seine-Maritime. Profitez de la fête de la pomme au château ce dimanche

Le château de Martainville fête la pomme dimanche 27 septembre. Au programme de cette grande journée, des expositions, des lectures et beaucoup d'ateliers. Certains sont même réservés aux enfants ! Cuisson de tartes aux pommes au four à bois, découverte de la pomologie ou de l'apiculture, petits et grands seront ravis !

Toutes ces animations sont organisées dans le jardin et sont gratuites. Profitez de votre venue pour visiter le château et son musée.

Écoutez Caroline Louet, la directrice du château de Martainville nous parler des animations de cette journée :

Le programme complet est à retrouver sur www.chateaudemartainville.fr.

Rendez-vous dimanche 27 septembre, de 14 heures à 18 h 30 au château de Martainville. Masque obligatoire, respectez les gestes barrières.