Orne. L'État apporte 30 millions d'euros pour l'installation de la fibre optique

Lors de leur session plénière trimestrielle vendredi 25 septembre, les conseillers départementaux de l'Orne acteront la participation de l'État à hauteur de 30 millions d'euros pour l'installation de la fibre optique dans le département.

C'est une bonne nouvelle, puisque cette participation ne devait initialement être que de 16 millions. Elle s'ajoute à celle de la Région et de l'Europe… En tout : 70 millions d'euros, qui vont permettre, en complément de l'engagement départemental de l'opérateur Orange dans l'Orne, d'amener la fibre partout dans le département. "Au départ, la fibre devait seulement être installée par Orange sur Alençon et Flers. Puis, le Département s'est engagé sur Argentan et L'Aigle. Et finalement, ce sera tout le département", explique Jérôme Nury, élu qui pilote ce dossier, au Conseil départemental.

Le confinement lié à la Covid-19 a fait prendre un peu de retard à cet immense chantier. Mais il devrait être bouclé à l'horizon de la fin 2023 et faciliter davantage le télétravail et la télémédecine.