Caen. Des consignes en verre pour la vente à emporter dans les restaurants

Fini les plats à emporter dans des boîtes jetables ! L'entreprise Caen'Signe propose aux restaurateurs des plats en verre, fabriqué en France, pour leur vente à emporter. "Cela permet de limiter les emballages à usage unique", développe Samuel Desse, le créateur de Caen'Signe.

Une dizaine de restaurants partenaires

L'ancien restaurateur, qui travaille sur ce projet depuis presque un an, aura besoin d'investir environ 50 000 euros pour cette entreprise. Pour la gestion des consignes, Samuel Desse a fait créer une application. "Quand un utilisateur va prendre son plat, il scannera un QR code situé sur le couvercle", indique le gérant. "Il rentre ses coordonnées et crédite sa consigne de 4 euros." Le client pourra redonner sa consigne sale dans tous les commerçants partenaires. Une fois le plat rendu, Samuel s'occupera de les collecter pour les nettoyer. L'usager pourra récupérer sa caution ou décider de la laisser sur l'application pour ses futures commandes. Pour le moment, une dizaine de restaurants et commerçants de bouche caennais sont partenaires de ce projet. Caen'Signe devrait être opérationnelle dès janvier 2021.