Alençon. Des renforts cynophiles pour la lutte contre l'économie souterraine

La lutte contre l'économie souterraine et l'insécurité au quotidien, contre le trafic de stupéfiants et les rodéos urbains est au cœur de l'actualité dans l'Orne. Mercredi 23 septembre, une opération a été menée par la police nationale, dans le quartier de Perseigne à Alençon, dans le cadre du groupe de partenariat opérationnel entre l'État, la Ville d'Alençon et les bailleurs sociaux. Pour assurer au mieux cette opération, une équipe cynophile de Caen (Calvados) est venue prêter main-forte aux policiers ornais.