Musique. Kygo remixe le hit culte de Donna Summer "Hot Stuff" !

Kygo a encore frappé ! Après avoir remixé Higher Love de Whitney Houston et What's Love Got to Do With It de Tina Turner, le DJ norvégien vient de publier un nouveau clip : le remix de la célèbre chanson de 1979 Hot Stuff de Donna Summer connue également pour être la chanson du film The Full Monty.

Le clip, sorti le vendredi 18 septembre, comptabilise en quelques jours déjà plus de deux millions de vues sur YouTube.