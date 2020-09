Caen-la-Mer. Vers une amélioration des voies douces ?

Après deux ans de travail, l'association Dérailleurs présentait mardi 22 septembre deux inventaires détaillés des aménagements cyclables de Caen et l'agglomération caennaise. Un exercice déjà réalisé dix ans auparavant. "Ces documents visent à argumenter auprès des municipalités pour améliorer les voies douces existantes et en développer de nouvelles. Ensuite, cela permet aux cyclistes d'identifier les itinéraires et de juger de leur qualité", explique Christine Corbin, directrice de l'association. C'est à la suite d'études précises, réalisées sur le terrain par les adhérents de l'association, que les deux documents ont vu le jour. "Nous espérons pouvoir travailler de concert avec toutes les municipalités pour améliorer le quotidien des cyclistes. De nombreux aménagements ont déjà été réalisés et nous souhaitons poursuivre. Faire du vélo à Caen peut être difficile et dangereux, surtout lorsqu'on n'est pas habitué", raconte François Piednoir, membre de l'association. Les deux documents sont disponibles gratuitement sur le site derailleurscaen.net.