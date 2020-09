Eure. Traversée de la Seine : un nouveau ponton pour le nouveau bac

Les travaux de mise en place du nouveau ponton de Quillebeuf-sur-Seine ont débuté lundi 21 septembre. Ces derniers nécessitent une interruption du passage d'eau pour deux semaines. Ce ponton doit permettre l'arrivée du nouveau bac. Les travaux ont pris du retard à cause du confinement. Du lundi 21 septembre au jeudi 1er octobre, la traversée de la Seine est donc impossible à cause de travaux de battage de pieux en cale de Port-Jérôme et de travaux préparatoires sur le site de Quillebeuf-sur-Seine. Du lundi 5 octobre au lundi 19, les travaux sur Quillebeuf ne perturberont pas l'exploitation du bac. Une dernière phase de travaux (du 19 au 23 octobre) entraînera une nouvelle fois l'interruption des navettes.

Le montant des travaux s'élève à 1,8 million d'euros et est entièrement financé par le Département de la Seine-Maritime.