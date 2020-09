Bonne table à Caen. GreenHouse, un écrin au milieu de la verdure

Rendez-vous inconditionnel des familles, le restaurant de la Colline aux oiseaux, à Caen, a récemment changé de propriétaire. La crêperie a laissé place au GreenHouse, qui propose des repas "bistronomiques" le midi. C'est donc face au minigolf de l'établissement que je m'installe pour déjeuner. Les différents modules ont d'ailleurs repris des couleurs grâce à l'œuvre du graffeur Solice, sollicité par le nouveau propriétaire, Olivier Grimonpon, pour leur redonner de l'éclat.

Un menu complet

pour moins de 20 €

Le restaurant propose un menu à la semaine très abordable : entrée, plat et dessert pour 19,90 euros ou entrée/plat ou plat/dessert pour 15,90 euros. C'est avec un gaspacho andalou que je débute mon repas, pour prolonger l'été. Ce potage à base de tomate est agrémenté de quelques croûtons maison et de beaux brins de ciboulette, pour une mise en bouche agréable. La suite, pour moi, ce sera LE plat tendance du moment : un buddha bowl, ces salades mêlant légumes cuits ou crus, fruits, légumineuses, graines… Ici, c'est une version avec boulgour, brochette de viande et falafels qui est proposée. "On peut aussi le choisir en mode végétarien, avec 2 euros de moins sur le prix du menu", précise Kévin Lamache, directeur. Chaque semaine, la recette change, tout comme la viande, le poisson ou la galette qui sont proposés au sein du menu. Un plat supplémentaire est proposé, comme ce jour-là un faux-filet, avec un supplément de deux euros. Parmi les trois desserts proposés, j'opte pour des choux pralinés. Une touche sucrée agréable, pour laquelle je me serais bien laissée tenter par un chou supplémentaire !

Le restaurant propose par ailleurs des crêpes, gaufres et boissons chaudes ou froides pendant l'après-midi. Le matin, les séances de minigolf sont à moitié prix de 10 à 12 heures.

Pratique. Réservation conseillée au 02 31 94 14 23.