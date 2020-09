Cherbourg-en-Cotentin. Le vice-amiral d'escadre Xavier Baudouard à la rencontre des 180 marins

Le vice-amiral d'escadre Xavier Baudouard était en visite à Cherbourg ce lundi 21 septembre. Il est aux commandes de la Force d'action navale (ALFAN) depuis le 30 juillet dernier, c'est-à-dire de la flotte de surface. Au total, 180 marins servent au sein des différentes unités cherbourgeoises.

Certains patrouilleurs partent deux semaines, voire plusieurs mois en mission en mer avec des équipes de 23 marins à bord, voire le double pour le Flamant ou le Cormoran. Alors comment faire à l'ère de la Covid-19 ? "Ça arrivera qu'il y ait des cas à bord des bateaux. Il y a eu des suspicions, notamment sur le Vulcain, l'équipage avait dû être confiné. Mais on détecte bien les cas contacts, on les confine et on réalise des travaux en ce sens, comme sur le porte-avions Charles de Gaulle, pour améliorer les tranches où seront confinés les marins", explique le vice-amiral.

Même si les marins peuvent être dépistés à bord, ils ne le sont pas systématiquement avant chaque mission, ni mis en quatorzaine. Mais la vigilance reste de mise !

Du changement dans la flotte cherbourgeoise

A Cherbourg, "il y a quatre bateaux et un groupe de plongeurs-démineurs (GPD)", rappelle le vice-amiral. Les trois patrouilleurs de service public (PSP) : Flamant, Cormoran et Pluvier ont notamment pour mission le contrôle des réglementations en matière de pêche et d'environnement, mais aussi la surveillance du trafic en mer. "Le Pluvier va passer en double équipage l'été prochain, annonce le vice-amiral. L'avantage est de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, afin de faire 50 jours de mer en plus par an par bateau." L'objectif à long terme est aussi d'attirer de nouveaux jeunes marins dans la profession. Un forum est d'ailleurs organisé à Cherbourg le mardi 22 septembre et accueille jusqu'à 285 élèves et encadrants pour faire découvrir la Marine.

A long terme, la flotte, vieillissante, va avoir besoin d'un lifting. "Les patrouilleurs de service public seront remplacés par des patrouilleurs océaniques, qui arriveront à partir de 2025. Ils permettront à la base de Cherbourg d'avoir plus de missions. Ils seront répartis aussi à Brest et Toulon", détaille Xavier Baudouard.