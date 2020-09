Orne. Relance économique : la Région à la rencontre des chefs d'entreprise du bassin d'Alençon

Quelque 80 chefs d'entreprise ont assisté lundi 21 septembre à une rencontre avec la Région Normandie, au parc des expositions Anova d'Alençon. La première vice-présidente régionale Sophie Gauguin, en charge du développement économique, est venue les écouter sur la thématique de la relance économique post-Covid.

En raison de la Covid-19 au premier semestre 2020, l'activité économique a baissé d'un tiers en Normandie, deuxième région la plus industrielle de France. Les secteurs de l'industrie (automobile, aéronautique), des chantiers, du tourisme, ont été les plus impactés. "La Région a alors mis 70 millions d'euros sur la table, et 118 120 entreprises ont pu être aidées. 9 000 appels ont été reçus sur la hotline régionale, auxquels s'ajoutent 3 000 mails", explique Jérôme Le Tensorer, de l'Agence de développement de Normandie (AD-Normandie).

Depuis mi-septembre, la Région Normandie invite les chefs d'entreprise à des réunions de concertation. D'abord dans l'Eure, puis le Calvados, et à Alençon. Depuis le confinement, 4 000 dossiers du Fonds national de solidarité ont été validés sur ce seul bassin économique alençonnais, pour 5,4 millions d'euros. "Je suis comme vous, inquiète, mais il faut qu'on avance", affirme Sophie Gauguin, première vice-présidente régionale en charge du développement économique. "Nous avons un challenge collectif à relever, les premiers chiffres de la rentrée ne montrent pas la même réactivité selon les filières." Et puis, "les charges commencent à arriver".

D'où la nécessité de s'y retrouver dans le dédale des aides, et "entrer dans les bonnes cases", comme en a témoigné la diversité des attentes des chefs d'entreprises alençonnais.

Alors que la création d'entreprises en Normandie a été divisée par deux au premier semestre 2020, la Région travaille actuellement par exemple sur "comment renforcer les fonds propres ?", sur "la restructuration de la dette des Prêts garantis par l'état (PGE)", mais aussi sur un renfort de la garantie bancaire régionale sans frais, sur "l'aide à l'export" dans un monde qui est à l'arrêt… ou encore sur une prise en charge du coût annuel des emplois des jeunes, pour éviter que tous nos jeunes s'en aillent. Un moratoire a été accordé à 51 entreprises du tourisme, qui voient leurs échéances de remboursement à la Région retardées de 18 mois.

Les entreprises d'Alençon ont déposé 4 000 dossiers FNS, pour 5.4M €. Deux dossiers d'avance de trésorerie : 170 000 €. Trois prêts rebond : 100 000 €.