Caen. Viols, tentatives d'assassinat : nouvelle session aux Assises du Calvados 

Du vendredi 25 septembre au vendredi 16 octobre, une nouvelle session devant les Assises du Calvados commence à Caen, avec six affaires examinées. Du 28 au 30 septembre, une personne répondra de tentative d'assassinat. La deuxième affaire sera examinée le 1er et le 2 octobre, il s'agit là aussi de tentative d'assassinat. Deux personnes sont accusées. Du 5 au 7 octobre, une personne devra répondre de meurtre en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive. Du 8 au 9 octobre, une personne sera jugée pour viol et agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. Trois accusés devront répondre de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, torture ou acte de barbarie en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage, extorsion avec violence, escroquerie et vol en réunion du 12 au 14 octobre. Enfin, du 15 au 16 octobre, une personne sera jugée pour viol, agression sexuelle et corruption de mineur de 15 ans entre autres.