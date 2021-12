Caen. Concerts, danses, cocktails : s'évader dans les Caraïbes pour la nuit…

Depuis samedi 18 septembre, la célèbre Foire internationale de Caen se tient au parc des expositions, avec pour thème : "Viva Cuba". Ce week-end, elle prolonge ses horaires d'ouverture jusqu'à 22 heures.

Ces deux soirées marqueront l'aspect festif de cette immersion dans les Caraïbes. Au programme : concerts, danses et cocktails. Vendredi 25 septembre, l'équipe des "Foulées des Bistrots" donne rendez-vous à son public à 19 heures pour une "déambulation festive". Cette parade, ouverte par l'orchestre cubain de la Foire, se terminera sous le chapiteau devant le parc des expositions. A cet endroit, le groupe "School of rock" donnera alors un concert. Durant la soirée, retrouvez de nombreuses démonstrations : salsa, danses cubaines, mojito, etc. Samedi 26 septembre, à 21 heures, plongez dans l'ambiance salsa en profitant de la prestation du duo de musiciens cubains "Calle Esperanza".

Foire internationale de Caen : De 2 à 7 €. Plus d'informations : caen-evenements.com ou 02 31 85 10 21.